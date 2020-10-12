В Пушкино женщина повесила собственного четырёхлетнего сына

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области возбудило уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего») по факту убийства ребёнка в городе Пушкино, сообщается на сайте ведомства.

По данным СК, 11 октября 43-летняя женщина, находясь у себя дома, повесила своего четырёхлетнего сына; тело ребёнка обнаружил отец, когда вернулся домой.

Подозреваемую задержали. На допросе она не смогла пояснить мотивы своего поступка.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа. Криминалисты проводят осмотр квартиры.