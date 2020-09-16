Происшествия

В Псковской области полицейские выращивали марихуану, чтобы подбрасывать её задержанным

16.09.2020 20:18
В Псковской области полицейские выращивали марихуану, чтобы подбрасывать её задержанным

В городе Великие Луки Псковской области сотрудников отдела по борьбе с наркотиками подозревают в том, что они выращивали марихуану, чтобы подбрасывать её задержанным.

Как пишет телеграм-канал «Псковская губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Псковской области, в рамках расследования задержаны несколько человек. Начальник отдела сейчас находится в отпуске, поэтому он пока не задержан.

«Сегодня сотрудниками ФСБ по Псковской области задержан весь личный состав поздразделения по борьбе с наркотиками Великолукского РОВД», — написал канал «Омбудсмен полиции».

Фото: 
Коррупция.нет
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