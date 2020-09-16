В Псковской области полицейские выращивали марихуану, чтобы подбрасывать её задержанным

В городе Великие Луки Псковской области сотрудников отдела по борьбе с наркотиками подозревают в том, что они выращивали марихуану, чтобы подбрасывать её задержанным.

Как пишет телеграм-канал «Псковская губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Псковской области, в рамках расследования задержаны несколько человек. Начальник отдела сейчас находится в отпуске, поэтому он пока не задержан.