В Пскове мужчина пришёл с ножом в детскую больницу и напал на врача

В Пскове мужчина пришёл с ножом в детскую областную клиническую больницу и напал на врача-гематолога. Женщина получила ранение в бок, ей оказывают необходимую помощь.

Как пишет «Российская газета», полиция уже задержала нападавшего.

«По предварительным данным, ребёнок подозреваемого некоторое время назад лечился в этой больнице и скончался», — рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Псковской области Алексей Баранов.

По информации телеграм-канала Mash, причиной нападения на врача стала смерть дочери задержанного от лейкоза. Мужчина решил, что в гибели его ребёнка виноваты медики — они вели неправильное лечение. При этом проведённая ранее проверка показала, что врачебная ошибка исключена, а девочка умерла из-за быстрого течения заболевания. С момента постановки диагноза до смерти ребёнка прошло меньше месяца. Но отца не устроили выводы комиссии. Он неоднократно заявлял в социальных сетях, что врачи убили его дочь.

После инцидента губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил собрать специальную комиссию, которая займётся изучением мер безопасности во всех медицинских учреждениях региона. В детской областной больнице после нападения на врача будет проведена служебная проверка.