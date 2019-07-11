В психоневрологическом интернате на Дальнем Востоке отравились более 200 человек

У пациентов психоневрологического интерната в посёлке Эльбан Хабаровского края диагностирована острая кишечная инфекция, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

По данным местной прокуратуры, число пострадавших превысило 200 человек.

«В Амурскую центральную районную больницу госпитализированы 19 человек. Все — пациенты интерната. У них отмечено повышение температуры, рвота, жидкий стул», — сообщают санврачи.

Специалисты Роспотребнадзора и сотрудники прокуратуры начали расследование вспышки кишечной инфекции, уже собраны пробы продуктов, воды, взяты анализы у больных. При обследовании пищеблока интерната специалисты выявили многочисленные нарушения санитарных норм — в частности, они касаются обработки яиц, условий хранения продуктов, отсутствия технологических карт на блюда. Кухонный инвентарь, как выяснилось, требует замены.

По информации местных СМИ, сотрудники интерната обратились за помощью к квалифицированным врачам с опозданием, что повлекло ухудшение состояния пациентов. В настоящее время в учреждении развёрнут инфекционный стационар. Всего в интернате живут 456 человек.