В Промсвязьбанке создадут отдельное кредитное бюро для силовиков

Промсвязьбанк создаст для военных и силовиков отдельное бюро кредитных историй (БКИ). Об этом рассказал «Известиям» руководитель департамента стратегии и проектов развития кредитной организации Борис Ярышевский. По его словам, необходимость создания такой структуры возникла из-за опасений сохранности персональных данных. В трёх крупнейших бюро, услугами которых пользуется большинство банков, есть американские акционеры. Новая структура будет полностью принадлежать российским собственникам и станет частью создаваемой экосистемы Промсвязьбанка. При этом в самом финансовом учреждении на вопрос об учредителях не ответили.

Кредитная организация также не раскрыла, на какой стадии находится проект и сроки его запуска. Также банк рассматривает дополнения своей экосистемы различными сервисами, улучшающими безопасность и качество обслуживания.