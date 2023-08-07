В прокуратуре Свердловской области отчитались о состоянии преступности за первое полугодие 2023 года

За первое полугодие 2023 года на территории Свердловской области зарегистрировано более 25 тысяч преступлений, что на 5% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, число уголовно наказуемых деяний, относящихся к категории небольшой тяжести, сократилось на 9%, а средней тяжести — на 10%. Показатели тяжких преступлений увеличились на 10%, а особо тяжких — на 8%. В общественных местах, где было совершено 30% уголовно наказуемых деяний, отмечено снижение их количества на 17 %.

В городах и посёлках городского типа было совершено 23 тысячи преступлений (90%), в сельской местности — 3 тысячи. В результате преступных посягательств погибли 257 человек, тяжкий вред здоровью причинён 428 гражданам. На сельскую местность приходится 20% погибших и 22% лиц, здоровью которых причинён тяжкий вред.

Зарегистрировано примерно 30% преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, рост в сравнении с итогами аналогичного периода прошлого года составил свыше 26% — с 6 до 7 тысяч. С использованием пластиковых карт совершено более 1 тысячи преступных деяний, сети интернет — в районе 6 тысяч, средств мобильной связи — 4 тысячи. С использованием информационно-телекоммуникационных технологий совершено 30% уголовно-наказуемых деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 44% мошенничеств и 15% краж. Из числа преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 16% деяний было в отношении пожилых граждан, 2% — в отношении несовершеннолетних.

Более половины всех зарегистрированных в области преступлений (55%) связаны с хищениями чужого имущества. Из числа хищений на долю краж приходится 58%. Путём мошенничества совершено 29% хищений, грабежа — 2%, разбоя — менее 1%. В текущем году на 25% возросло число мошенничеств. И напротив, на 18% снизилось количество краж, на 16% — грабежей, на 6% — разбоев, на 25% — преступлений, связанных с присвоением или растратой. На 53% возросло количество мелких хищений чужого имущества, совершённых лицами, ранее подвергнутыми административному наказанию за мелкое хищение.

В регионе уменьшилось число убийств и покушений на убийство на 28%; угроз убийством и причинением тяжкого вреда здоровью на 34%; случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 12%; фактов причинения легкого вреда здоровью на 15%; умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести на 19%.

В 2023 году зарегистрировано 52 преступления, предусмотренных статьей 116 УК РФ (побои). Количество преступлений, квалифицированных по статье 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию), возросло с 48 до 380.

Число преступлений экономической направленности возросло на 22%, коррупционной направленности — на 74%. Также зарегистрировано свыше 140 преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека. При этом в 40% случаях преступные деяния повлекли гибель людей.

С управлением в состоянии опьянения автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние либо имеющим судимость за нарушение в состоянии опьянения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, связано 717 преступлений.

Установлено свыше 11 тысяч лиц, совершивших преступление, из них: 16% — женщины, 4% — несовершеннолетние, 2% — учащиеся. Постоянного источника дохода не имеет 58% лиц, совершивших преступления, 1% — безработные.

Лицами, ранее совершавшими преступления, совершено 68% расследованных в первом полугодии 2023 года деяний, в том числе ранее судимыми — 44%. В состоянии алкогольного опьянения совершено 30% преступлений, в состоянии наркотического опьянения — 1%. Членом семьи, супругом, сожителем (в том числе бывшим) совершено 12% преступлений из числа расследованных. Из них в 75% случаев потерпевшими являются лица женского пола, в 35% — несовершеннолетние.