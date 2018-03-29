В профком качканарского комбината ЕВРАЗа нагрянул ОБЭП

В среду, 28 марта, сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями Качканара провели выемку документов в профкоме Качканарского горно-обогатительного комбината (ЕВРАЗ КГОК), пишет газета «Солидарность». Оперативные мероприятия связаны с налоговыми нарушениями в кассе взаимопомощи, сообщает издание со ссылкой на председателя профсоюзной организации Анатолия Пьянкова.

«Касса взаимопомощи существует уже 12 лет. Каждый год налоговая инспекция нас проверяет, и никаких замечаний не было», — заявил лидер профсоюза, который связывает работу силовиков с работой по защите прав рабочих.

Источник АН «Между строк» в ГУ МВД по Свердловской области говорит, что претензии налоговой инспекции к профсоюзной кассе предъявляются уже давно.

«Сотрудниками полиции города Качканара были неоднократно опрошены соответствующие должностные лица профсоюзной организации “Ванадий” по поводу неуплаты налогов с материальной выгоды, полученной работниками при выдаче беспроцентных займов. Оперативные мероприятия связаны с продолжающейся проверкой, о которой руководство профсоюзной организации прекрасно знает», — говорит собеседник агентства.

Согласно позиции налоговой инспекции, профсоюз должен был выступить при выдаче беспроцентных займов рабочим налоговым агентом и удержать соответствующие суммы налога. Профком качканарского комбината проигнорировал требования законодательства, отмечает наш собеседник.

Качканарский ГОК входит вместе с Нижнетагильским металлургическим комбинатом в дивизион «Урал» горно-обогатительной компании ЕВРАЗ. КГОК является основным поставщиком руды для металлургического производства НТМК. Анатолий Пьянков возглавляет профсоюзную организацию предприятия более 20 лет.