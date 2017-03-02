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03 Мар 2017 12:15 | Метки: Новости, политика

В проблемном МУГИСО новый замминистра

Губернатор Свердловской области подписал указ о назначении заместителем министра управления госимуществом Свердловской области Сергея Сосновских. Об этом со ссылкой на источники в МУГИСО пишет Znak.com. 

До назначения Сосновских занимал должность заместителя руководителя аппарата правительства  начальника юридического управления кабинета министров.

В МУГИСО он получил место после Александра Самбурского, ушедшего 20 февраля в связи с истечением трудового контракта. С Сосновских заключён срочный контракт на один год  до 2 марта 2018 года.

По сведениям издания, кандидатура Сосновских была согласована вскоре после увольнения Самбурского, назначение одобрил глава администрации губернатора Владимир Тунгусов, а также бывший министр МУГИСО Алексей Пьянков, которому прочат возвращение на эту должность.

Напомним, в апреле 2016 года Пьянков был задержан в рамках уголовного дела: следствие считало, что он и два его заместителя получили взятку в рамках выкупа в областную собственность особняка на улице Репина, необходимого для подготовки города к чемпионату мира по футболу 2018 года. Несмотря на это, губернатор Куйвашев неоднократно выражал своё доверие министру, а адвокаты Пьянкова уверяют, что дело против экс-министра было сфабриковано. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Znak.com

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