Экономика

В Приморье Роспотребнадзор из-за коронавируса купил машины на 25 млн рублей без конкурса

21.04.2020 16:49
В Приморье Роспотребнадзор из-за коронавируса купил машины на 25 млн рублей без конкурса

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю заключило контракт на покупку 25 автомобилей за 24,9 млн рублей без конкурса, со ссылкой на руководителя регионального антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл» в Екатеринбурге Екатерину Петрову пишет Znak.com.

Ранее федеральные власти разрешили проводить закупки у единственных поставщиков, если речь идёт об обеспечении государственных нужд в связи с распространением коронавируса. Пользуясь этим послаблением, в Роспотребнадзоре решили купить 13 автомобилей Lada Vesta в комплектациях Luxe Prestige, Cross Luxe, Cross Luxe Prestige и Cross Comfort Winter. Также ведомство купило девять UAZ Patriot и три Lada 4×4 212140. Стоимость каждого из автомобилей, по данным сайта госзакупок, составляет около 1 млн рублей, в качестве поставщика выбрана приморская компания ООО «Восток-УАЗ».

Екатерина Петрова отмечает, что в документации не уточняется, каким образом покупка автомобилей способствует борьбе с распространением коронавируса. 

По состоянию на утро 21 апреля в России выявили 5642 новых случая коронавирусной инфекции, всего заболели 52763 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».

Фото: РИА Новости
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