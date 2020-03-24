В Приморье подтверждены два случая коронавируса

Два случая заболевания коронавирусом официально подтверждены в Приморье у вернувшихся из заграничной поездки граждан, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

По словам источника, оба случая зафиксированы во Владивостоке, это первые два случая заболевания коронавирусом в регионе. Заболевшие находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей, их состояние удовлетворительное, заболевание протекает в лёгкой форме. Все, кто был в контакте с заражёнными, находятся под наблюдением.

Число заразившихся новым видом коронавируса в России достигло 438 человек, заболевшие выявлены в 48 субъектах РФ. Для борьбы с вирусом отменяются деловые, спортивные и другие массовые мероприятия.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».