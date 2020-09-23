В пригороде Махачкалы произошли столкновения местных жителей с силовиками, есть пострадавшие

В посёлке Красноармейском под Махачкалой произошли столкновения силовиков с местными жителями, которые требуют от властей разрешить строительство домов, сообщает местное издание «Черновик».

Конфликт произошёл на участках на границе с посёлком Семендер, которые местные жители считают своими по закону. Власти начали строительные работы на месте снесённых домов, по периметру выстроились сотрудники Росгвардии, подъехали несколько полицейских машин. «Черновик» опубликовал видео, на котором люди забрасывают силовиков камнями, а те пытаются закрываться от них щитами.

По оценкам издания, в столкновениях участвовали около 300 селян и 70 росгвардейцев. Полиция задержала 20 человек, многие получили травмы. Как минимум двоих госпитализировали с ранениями из травматического оружия. «Черновик» пишет, что это уже третий случай эскалации земельного конфликта в Красноармейском за последние два месяца.

Жители посёлка уже несколько лет требуют разрешить строительство домов на этих землях и узаконить уже имеющиеся постройки. «Кавказский узел» поясняет, что власти передали спорные участки в долгосрочную аренду садоводческому товариществу «Аграрник», однако их статус, как объясняли чиновники, до сих пор не определён из-за потери архивной документации.

В 2017 году суд удовлетворил иск «Аграрника» и разрешил снести дома, расположенные на его территории. В октябре 2017 года в связи со сносом домов в Красноармейском произошли волнения.