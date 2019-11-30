В преддверии Нового года ГДДЮТ запускает в Нижнем Тагиле благотворительную акцию «Волшебная рукавичка»

В преддверии Нового года городской дворец детского и юношеского творчества запускаетдобрую акцию «Волшебная рукавичка». С 1 по 23 декабря любой желающий может примерить на себя роль Деда Мороза и сделать волшебный подарок для воспитанников дворца с ограниченными возможностями здоровья.

Всего во дворце занимается 29 ребят с инвалидностью, и у каждого из них есть не только большие, но и маленькие мечты и желания, исполнить которые под силу любому из нас. В этом году они написали свои пожелания на открытках-рукавичках и украсили ими ёлку в ГДДЮТ. Теперь гости дворца могут снять любую рукавичку и сделать подарок адресату.

Чтобы передать презент ребёнку, необходимо связаться с организаторами по телефону +7 (963)852-96-66.