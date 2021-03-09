В праздничные дни в Свердловской области задержали 226 нетрезвых водителей

За 4 дня сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области пресекли более 400 грубых нарушений ПДД. Самым частым нарушением было управление авто нетрезвыми водителями, сообщают в ведомстве.

По итогам четырёхдневных рейдов сотрудники ГИБДД задержали 226 нетрезвых водителей и 176 водителей, не имеющих права управления и лишённых специального права.

Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит лишение прав на срок от 18 до 24 месяцев с наложением штрафа в размере 30 тысяч рублей.