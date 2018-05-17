В правительстве «в первоочередном порядке» обсудят повышение пенсионного возраста

На совещании в правительстве 17 мая «в первоочередном порядке» обсудят возможность повышения пенсионного возраста, со ссылкой на собеседников в Белом доме пишет «Коммерсантъ».

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что принципиальное решение о необходимости повышения пенсионного возраста принято, а теперь нужно определить параметры пенсионной реформы.

Как рассказал один из источников газеты, в результате совещания профильным министерствам, возможно, поручат разработать законопроект о повышении пенсионного возраста, который примут уже в весеннюю сессию Госдумы.

«Это стандартная политическая практика — проводить наиболее неприятные инициативы в начале второго срока у власти», — отметил собеседник.

В таком случае основой для новых критериев определения пенсионного возраста станут разработки Центра стратегических инициатив Алексея Кудрина. Он ранее предложил поднять пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 60 лет — для женщин.

«Это слишком резкое повышение, и оно основано только на получении финансовой выгоды от сэкономленных средств вместо полноценных расчётов социальных последствий такой инициативы. Для подготовки полноценной реформы необходимо по крайней мере полгода», — рассказал осведомлённый о ходе дискуссии федеральный чиновник.

Как объяснил замглавы Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин, в данный момент «пенсия составляет около 35% от зарплаты, к 2030 году это соотношение снизится до 30%».

«Впрочем, ожидания, что повышение пенсионного возраста позволит пенсиям существенно вырасти, — это иллюзия. Большая часть потенциала роста пенсий при любой реформе будет зависеть от роста экономики и легализации занятых в теневом секторе», — отметил он.

В конце апреля премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что власти должны будут «так или иначе» принять решение о пенсионном возрасте.

«Мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне», — говорил Медведев.

Он отмечал, что это решение нужно принимать аккуратно, «чтобы не разбалансировать пенсионную систему».