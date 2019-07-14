В правительстве РФ определили график выходных дней в 2020 году

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в 2020 году.

В январе следующего года выходные дни 4 и 5 января, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, будут перенесены на 4 и 5 мая.

Таким образом, в 2020 году россиян зимой ждут восьмидневные новогодние каникулы с 1 по 8 января и трёхдневный отдых с 22 по 24 февраля. Весной выходные дни будут с 7 по 9 марта, а также в майские праздники, с 1 по 5 число и с 9 по 11. Летом выходные предстоят с 12 по 14 июня. Ещё один дополнительный выходной день будет 4 ноября.