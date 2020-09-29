В правительстве не нашли чиновников с иностранным гражданством

В российском правительстве нет сотрудников с иностранным гражданством, видом на жительство или другими документами, дающими право жить за рубежом, со ссылкой на ответ аппарата правительства на запрос депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфёнова пишет «Интерфакс».

Там проверили лиц, «замещающих должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются правительством». Чиновники также поблагодарили Парфёнова за принципиальную позицию по выявлению нарушений действующего законодательства. Документ подписал замруководителя аппарата правительства Игорь Шевченко.

Парфёнов направил запрос в кабинет министров 15 июля, в нём он назвал фамилии отдельных чиновников — в частности, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, замминистра финансов Алексея Лаврова, заместителя министра природных ресурсов и экологии Мурада Керимова. Весной депутат направил запрос в администрацию президента и указал, что двойное гражданство может быть у 13 депутатов Госдумы, семи сенаторов и у десяти чиновников федеральных структур. В своём запросе в администрацию президента указал, что двойное гражданство может быть обнаружено у следующих депутатов Госдумы: Александра Жукова, Андрея Голушко, Григория Аникеева, Леонида Симановского, Ризвана Курбанова, Михаила Щапова, Григория Балыхина, Елены Бонадренко, Игоря Лебедева, Вячеслава Никонова, Александра Ремезкова, Николая Борцова и Отари Аршбы. Кроме того, Парфёнов заподозрил, что двойное гражданство или вид на жительство могут быть у сенаторов Валерия Пономарёва, Александра Бабакова, Бориса Невзорова, Арсена Конакова, Сулеймана Керимова, Андрея Клишаса, Елены Мизулиной, губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, главы Красноярского края Александра Усса, руководителя Ивановской области Станислава Воскресенского. Под подозрением также оказались вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Пенсионного фонда Максим Топилин, заместитель министра культуры Николай Овсиенко, заместитель министра природных ресурсов Мурад Керимов и заместитель министра экономического развития Азер Талыбов.

В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин обещал проверить, есть ли иностранное гражданство у самого Парфёнова. Проверить это предложил один из депутатов на пленарном заседании, отметив, что у коммуниста может быть паспорт США.

Летом 2020 года по предложению президента в Конституцию внесли поправки о запрете депутатам, крупным чиновникам и дипломатам иметь иностранное гражданство или вид на жительство.