Спикер Госдумы пообещал проверить наличие у депутатов двойного гражданства

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин поручил главе комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискарёву и главе комиссии по контролю за достоверностью доходов депутатов Отари Аршбе запросить у Центризбиркома информацию о возможном наличии двойного гражданства у ряда депутатов парламента, со ссылкой на телеграм советницы спикера Анастасии Кашеваровой пишет Znak.com.

По её словам, поводом для проведения такой проверки стала «просьба» депутата от КПРФ Дениса Парфёнова. Сам Денис Парфёнов рассказал, что ещё в конце июня получил от главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова запрос, в котором Неверов просил пояснить, что имел в виду Парфёнов, заявляя в апреле 2020 года о возможном наличии у 39 единороссов двойного гражданства.

«Ну, раз сама "Единая Россия" меня просит, то я сделал запрос в администрацию президента, в другие структуры, в том числе и комиссию по этике, направил запрос и самому Вячеславу Володину около недели назад», — пояснил депутат.

Пока ни на один из запросов коммунист ответ не получил. В своём запросе в администрацию президента указал, что двойное гражданство может быть обнаружено у следующих депутатов Госдумы: Александра Жукова, Андрея Голушко, Григория Аникеева, Леонида Симановского, Ризвана Курбанова, Михаила Щапова, Григория Балыхина, Елены Бонадренко, Игоря Лебедева, Вячеслава Никонова, Александра Ремезкова, Николая Борцова и Отари Аршбы. Кроме того, Парфёнов заподозрил, что двойное гражданство или вид на жительство могут быть у сенаторов Валерия Пономарёва, Александра Бабакова, Бориса Невзорова, Арсена Конакова, Сулеймана Керимова, Андрея Клишаса, Елены Мизулиной, губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, главы Красноярского края Александра Усса, руководителя Ивановской области Станислава Воскресенского. Под подозрением также оказались вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Пенсионного фонда Максим Топилин, заместитель министра культуры Николай Овсиенко, заместитель министра природных ресурсов Мурад Керимов и заместитель министра экономического развития Азер Талыбов.