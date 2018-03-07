В правительстве назвали главные угрозы для энергобезопасности России

Минэнерго подготовило проект доктрины энергобезопасности, в котором назвало главные угрозы для России в этой сфере, пишут «Ведомости». Документ был направлен на согласование в правительство, отметил представитель министерства.

В данный момент в России действует доктрина, которую утвердили в 2012 году, доработать её решили после введения санкций. В сфере внешнеполитических угроз в новом документе главной названа «дискриминационная политика со стороны США и их союзников» — в частности, ограничения на предоставление российским нефтегазовым компаниям доступа к современному оборудованию, технологиям, а также долгосрочному финансированию.

России также угрожает политика отказа от потребления ископаемых видов топлива, переход к «зелёной» энергетике и замедление роста спроса на энергоносители из-за повышения энергоэффективности. Отмечается, что Россия в данный момент — крупнейший в мире производитель нефти и второй по величине в мире производитель газа. Однако к концу этого года лидером в производстве нефти, согласно предположениям Международного энергетического агентства, могут стать США.

По мнению Минэнерго, России также угрожает ужесточение конкуренции, появление новых экспортёров и наращивание производства сжиженного природного газа. Экономическими угрозами ведомство считает «чрезмерную финансовую нагрузку на организации ТЭК» и низкую скорость обновления инфраструктуры, а научно-технологическими — критическое отставание в сфере науки и технологий, ведущее к потере российскими компаниями конкурентоспособности.