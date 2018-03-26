В пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибла 11-летняя родственница губернатора Тулеева

Во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибла 11-летняя родственница губернатора области Амана Тулеева, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Степень родства девочки с губернатором области не уточняется», - пишет агентство.

Напомним, в воскресенье, 25 марта, произошёл пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, в результате которого погибли минимум 37 человек, пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб ЧП. На данный момент возгорание локализовано, и спасатели разбирают завалы. Ранее сообщалось, что без вести пропали 69 человек, в том числе 40 детей, многие из которых были в кинотеатре «Зимней вишне» на мультфильме. Вице-губернатор области Владимир Чернов заявил, что дети были заблокированы в зале из-за закрытых дверей. Ранее чиновник сообщал, что пожар, возможно, начался в батутном бассейне, кто-то из детей мог поджечь поролоновый наполнитель. Люди оказались заперты в центре, многие выпрыгивали из окон.

В больницах находятся десятки пострадавших. Возбуждено уголовное дело.