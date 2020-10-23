В пожаре в доме на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле пострадал хозяин квартиры

Около полуночи 23 октября на пульт пожарной охраны поступил сигнал о пожаре в пятиэтажном жилом доме № 111 по улице Пархоменко. В квартире на третьем этаже горели домашние вещи. Площадь горения составила 3 кв.м. В результате пожара получил отравление продуктами горения 56-летний владелец квартиры. Пострадавший был обнаружен на кухне без сознания. Мужчина госпитализирован, находится в состоянии средней тяжести.

«Очаг возгорания был расположен в комнате, - рассказали АН “Между строк” в отделе надзорной деятельности МЧС. - Это говорит о том, что именно там началось возгорание. По предварительным данным причиной послужило короткое замыкание электрооборудования. По факту пожара ведется проверка, обстоятельства устанавливаются».