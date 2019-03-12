В пойме реки Тагил построят насосную станцию и реконструируют канализационный коллектор

Проект реконструкции канализационного коллектора и канализационно-насосной станции (КНС) в пойме реки Тагил от улицы Красноармейской до улицы Космонавтов получил положительное заключение государственной экспертизы, сообщает пресс-служба мэрии. Километровый самотёчный канализационный коллектор был построен в середине прошлого века и в настоящее время инженерные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Аварии на объекте часто сопровождаются подтоплением близлежащих территорий, в том числе стадиона «Высокогорец». По мнению специалистов, строительство КНС, восстановление сетей канализования и водоснабжения позволит решить не только ряд коммунальных проблем, но и исключит угрозу попадания загрязнённых стоков в открытые водные источники.

По словам и. о. начальника управления городским хозяйством мэрии Михаила Семина, в настоящее время идёт подготовка пакета конкурсной документации. Строительство линейного объекта начнётся в мае после окончания конкурсных процедур. Сдача в эксплуатацию намечена на 2020 год.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что мэрия приложит максимум усилий для того, чтобы существенно изменить экологическую ситуацию и обеспечить один из районов города современной системой канализования и водоотведения.

Позицию муниципалитета в вопросах реформирования систем ЖКХ и экологического благополучия территории города поддержало правительство региона и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Готовится заявка для получения областной субсидии на реализацию проекта. Общая стоимость работ составит более 220 тысяч рублей.