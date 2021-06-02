В посёлке Старатель частично перекроют автомобильное движение на 1,5 года

С 7 июня закрывается движение автомобилей по дублёру улицы Гагарина в посёлке Старатель. Это связано с проведением работ по строительству моста через Тагильский пруд.

«На обозначенном участке подрядчик будет строить развязку от НТИИМ в сторону Свердловского шоссе с выходом по направлению уже к клеверной развязке», — рассказали в пресс-службе мэрии.

ООО «АльмакорГруп» должно в срок до 7 июня установить на месте дорожные знаки. На момент перекрытия дороги садоводы смогут воспользоваться проездом к коллективным садам по улице Гагарина, вдоль НТИИМ. Дорогу должны открыть 31 декабря 2022 года.