В посёлке под Верхней Пышмой для голосования по Конституции установили строительный вагончик

В посёлке Половинный, расположенном на территории Верхнепышминского городского округа, для голосующих по поправкам в Конституцию на избирательном участке № 1206 установили строительный вагончик, пишет Znak.com.

Сам избирательный участок № 1206 приписан к управлению местного леспромхоза — старому двухэтажному деревянному зданию. Помещения избирательного участка в нём сейчас отданы для волонтёров.

«Это нам администрация [Верхней Пышмы] помогла, потом заберут. Участок у нас — это 460 избирателей. Мы обслуживаем посёлки Красный Адуй, Половинный, Ромашка, коллективные сады, лечебно-оздоровительный комплекс правительства Свердловской области, базу МВД. На данный момент у нас проголосовало 47%. Только что был выезд на базу МВД, там больше 100 человек сразу же проголосовали», — рассказала председатель избирательной комиссии Половинного Наталья Ардуанова.

По её словам, в большинстве своём люди идут на участки «с хорошим настроем» — «говорят, что жили намного хуже раньше, а теперь лучше». На соседнем участке № 1208 в посёлке Соколовка, под который задействовали местный фельдшерский пункт, на данный момент проголосовали около 33% избирателей.

«У нас участок 239 человек, проголосовали уже 79 человек. В том числе 14 человек на дому», — рассказала председатель этой комиссии Валентина Синичкина.

Она отметила, что в первые дни среди голосовавших преобладали бюджетники.

«Негативная реакция была только одна. Видимо, насмотрелись роликов в YouTube. Даже ручку нашу не взял, своей всё человек ставил», — рассказала собеседница.

Голосование по поправкам в Конституцию началось в России 25 июня и продлится до 1 июля включительно. В основной закон страны предложено внести более 200 изменений, ключевое из которых — обнуление президентских сроков Владимира Путина.