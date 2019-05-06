В посёлке под Талицей бойцовая собака загрызла прохожего

В посёлке Пионерском в Свердловской области собака породы алабай загрызла мужчину, пишет Ura.ru. Жертвой собаки стал 34-летний местный житель Николай Терентьев.

«Николай шёл мимо пилорамы, где на цепи сидит алабай. Пёс выскочил и напал на Николая. Он затащил его в конуру и загрыз, а потом уже мёртвого выволок наружу», — рассказал житель посёлка, обнаруживший труп.

По словам мужчины, на пилораме, которая принадлежит Фархаду Курбанову, живут три алабая, они часто проявляют агрессию по отношению к людям, нападают на деревенских собак, если те пробегают мимо.

«Курбанов возит своих алабаев в Казахстан на бои, поэтому поощряет их злобность», — добавил местный житель.

В следственном отделе СКР Талицы пока воздержались от комментариев.