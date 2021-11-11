В посёлке под Нижним Тагилом жители спасли упавшую в яму собаку

Накануне в посёлке Чащино в трёхметровую яму провалилась собака. Животное просидело в заточении всю ночь, его спасли на следующий день местные жители.

«Собаку вечером выпустили погулять, она побежала и провалилась в яму. Всю ночь там одна сидела. Причём собака старенькая, ей лет 12. Потом утром хозяин вместе с соседями пошёл искать собаку, мы нашли её в яме. Взяли лестницу, спустили её, и хозяин Сергей достал своего питомца. Полчаса на это ушло. Сейчас с собакой всё хорошо, она у хозяина», — рассказала местная жительница Мария.

По словам жителей, яму вырыли по указу поселковой администрации. Она находится за единственным в населённом пункте магазином на улице Болотной. При этом огородить яму чиновники забыли. Жители беспокоятся, что в следующий раз в неё могут провалиться дети.

«Яму вырыли, чтобы сделать колодец. Благодаря ему в здании Чащинской администрации появится вода, люди смогут руки мыть и в туалет ходить. В данный момент мы устанавливаем там трубу. Забор не поставили, потому что на него денег не хватило. Мы огородили яму ленточкой. Дня через два закопаем всё обратно и проблема решится. А вообще, упасть можно хоть куда», — прокомментировал ситуацию глава Чащинской администрации Георгий Самойлов.

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