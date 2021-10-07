В Нижнем Тагиле волонтёры спасли раненого ёжика

Волонтёры Нижнетагильского реабилитационного центра «Солнечная птица» спасли раненую ежиху, которую неизвестные оставили умирать в пакете на остановке. Сейчас животное проходит лечение. Когда маленький хищник выздоровеет, его выпустят на волю.

25 сентября тагильчанин обнаружил на остановке «Карьер» недалеко от ТЦ «КИТ» раненого ежа в пакете. На спине у животного была гниющая рана. Мужчина не знал, что делать с животным, и выложил его фото в группу «Отдам даром. Нижний Тагил». Увидев объявление, волонтёры реабилитационного центра «Солнечная птица» забрали хищника.

«Как только мне скинули ссылки, я экстренно отправила нашего волонтёра за бедным ёжиком. Мы не знали, дикий он или декоративный, но мы знали, что у него рана и истощение. Волонтёр Ульяна забрала бедную ежиху и отнесла её в ветеринарную клинику. Там ей промыли и обработали рану. Самка весила лишь 450 граммов», — рассказала АН «Между строк» руководитель центра «Солнечная птица» Юлия Жеребцова.

Сейчас ежиха идёт на поправку, у неё отличный аппетит. Волонтёры регулярно обрабатывают ей рану. Зоозащитники не знают, как животное получило травму, но не исключают, что увечья мог нанести человек.