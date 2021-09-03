В посёлке под Нижним Тагилом закрывают единственный стационар

В посёлке Восток в Кушве закрывают единственную общую врачебную практику, со ссылкой на местную жительницу пишет Ura.ru.

«Просим помочь решить проблему, сложившуюся в посёлке Восток Кушвинского городского округа. На последней встрече с жителями замминистра здравоохранения [Ирены Базите] и депутата Заксобрания Сергея Никонова было обещано, что стационар в посёлке не закроют, но главврач Кушвы приезжала в ОВП и сказала, что стационара больше не будет», — пожаловалась она.

Как говорит женщина, главврач Наталия Леонова объяснила закрытие тем, что содержать ОВП в посёлке Восток экономически невыгодно. По словам местной жительницы, жители посёлка два года пишут обращения в разные инстанции, но безрезультатно.

«Никто не хочет взять ответственность на себя и помочь нашим жителям. Президент говорит о доступной медицине, а у нас и последнее закрывают», — жалуется она.

Единственный врач ведёт приём граждан с другого ОВП два раза в неделю (два часа).

«Ставятся уколы, и всё. Детского отделения нет. Приём ведётся за два километра от посёлка, а путь лежит через длинный железнодорожный пешеходный мост, по которому подниматься людям старшего поколения очень тяжело», — посетовала женщина.

В посёлке без доступной медицинской помощи остаются более 1800 человек, из которых 288 ребёнка и 1546 человек взрослого населения.

Редакция издания пыталась связаться с главврачом Наталией Леоновой, но её не было на месте. Пресс-секретарь больницы также не ответила на звонок корреспондента. Был направлен запрос в пресс-службу свердловского Минздрава, где обещали разобраться и прокомментировать ситуацию.

В посёлке ранее уже были проблемы с медицинской помощью. В марте 2019 года сообщалось, что в населённом пункте полгода не работает отделение общей врачебной практики (ОВП). По словам местных жителей, предыдущий медработник ОВП весной 2018 года ушла на пенсию, а нового врача на это место не смогли найти. Вновь открыть центр ОВП местные власти обещали в феврале, однако здание оставалось закрытым продолжительное время.