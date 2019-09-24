В посёлке под Нижним Тагилом открылся уникальный образовательный центр «Точка роста»

Сегодня, 24 сентября, в посёлке Уралец под Нижним Тагилом открылся уникальный центр цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». Он разместился в школе № 9, где сейчас учатся 100 детей. Теперь юные уральцы смогут освоить 3D-печать, робототехнику, управление квадрокоптером, а также увидеть при помощи шлема виртуальной реальности запрещённые для проведения в школе химические и биологические опыты.

«Открытие такого центра не только в посёлке Уралец, но и в городе Нижнем Тагиле было бы событием, — сказал мэр Владислав Пинаев. — Здесь, благодаря национальному проекту “Образование”, установлено самое современное оборудование. Ребятам здорово повезло. У учеников школы и жителей окрестных районов появилась уникальная возможность использовать те достижения техники, которые сегодня в более крупных городах уже доступны. Сейчас осталось дело за одним — данный центр развивать».

В Уральце верят в то, что открытие оборудованного современного центра поможет воспитать будущих шахматных гроссмейстеров и крутых программистов.

«Я очень рада, что то, к чему мы так долго шли, наконец-то свершилось. Это волнительный и ответственный для нас день. Присоединение к федеральной сети таких центров ставит перед нами новые амбициозные задачи. И все вместе мы с ними обязательно справимся», — сказала директор школы № 9 в посёлке Уралец Татьяна Огибенина.

Директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков отметил, что в этом году похожие центры появились в 2049 школах в отдалённых территориях страны. Только сегодня в регионе центры «Точка роста» открылись в 57 образовательных учреждениях. 369 уральских педагогов прошли обучение по курсу «Гибкие компетенции проектной деятельности», 65 педагогов — по предмету «Технологии», где освоили навыки программирования, 3D-печати, 3D-моделирования, разработки виртуальной реальности и управления коптером.

На создание центров «Точка роста» в Свердловской области в 2019 году выделено 148,7 млн рублей. В них организованы комфортные коворкинг-зоны для занятий информатикой, ОБЖ и технологиями, медиазоны и шахматные гостиные. Предполагается, что в первую половину дня в центрах будут проводиться уроки, а во внеурочное время — различные тренинги и деловые игры, направленные на развитие коммуникативных навыков, творческого, стратегического и пространственного мышления.