В посёлке под Нижним Тагилом мужчина во время ссоры зарезал собутыльника, а затем уснул рядом с телом

Прокуратура направила в Пригородный районный суд уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) в отношении 66-летнего жителя посёлка Висим. По версии следствия, 27 декабря 2022 года обвиняемый приехал в гости к приятелю в посёлок Зональный, где решил устроить алкогольное застолье. В ходе распития спиртного мужчина признался собутыльнику, что недавно его избили пятеро хулиганов, забрали пенсию и сейчас он намерен им отомстить.

Хозяин квартиры усомнился в физических возможностях своего собеседника, сказал, что тот не сможет дать сдачу обидчикам. Позиция друга разозлила подсудимого, и между ними началась перепалка: гость взял со стола кухонный нож, которым ранее они резали сало, ударил жертву в лицо, шею и глаз. От полученных травм оппонент скончался на месте прямо с ножом в глазу, а обвиняемый лёг спать рядом с убитым товарищем, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Спящего мужчину и труп хозяина квартиры обнаружила соседка, она же вызвала полицию. По итогам комиссии экспертов выяснилось, что мужчина, совершивший преступление, страдает хроническим расстройством психики. В момент нападения на оппонента он не осознавал опасности своих действий и не мог себя контролировать.

«Материалы уголовного дела направлены в Пригородный районный суд для рассмотрения вопроса о применении в отношении жителя посёлка Висим принудительной меры медицинского характера», — отметили в прокуратуре.