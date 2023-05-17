В посёлке под Нижним Тагилом мужчина хладнокровно застрелил соседского щенка и угрожал хозяину собаки

10 мая в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом вооружённый мужчина пришёл к ферме своего соседа и застрелил 6-месячного щенка, а после пригрозил хозяину погибшего животного аналогичной расправой. Уже неделю хозяин убитого животного пытается добиться хоть каких-то действий от полиции. Момент убийства собаки попал на камеры видеонаблюдения.

Хозяин участка Андрей Ольховик рассказал АН «Между строк», что у него на ферме несколько собак, которые никогда не отходят далеко от дома. У всех есть ветеринарные паспорта, всем проставлены прививки, собаки обучены командам и не агрессивны. В тот день мимо его дома проходил деревенский ослик, который постоянно находится на самовыгуле в окружении местных собак. Именно с ними и вышел поиграть питомец мужчины.

«Я находился на территории своей фермы, мой щенок, ему было 6 месяцев, снял ошейник и ходил рядом со мной. В это время к ферме пришёл ослик с собаками, мой пёс вышел к ним поиграть. Всё время был у меня на виду, я мыл машину в это время, ворота открыты были, чтобы я мог приглядывать за происходящим», — рассказывает хозяин убитой собаки.

Дальше, по словам мужчины, он услышал звуки выстрелов и собачий визг. Сначала он просто выглянул за ворота и увидел рядом с его домом спокойно стоящего человека с ружьём (предположительно, с мощной пневматической винтовкой для охоты Ataman Bullpup).

«Я осмотрелся, но никаких жертв перед домом не заметил, поэтому просто сказал, чтобы он ушёл и не размахивал своим оружием. Он спокойно ушёл, будто бы ничего и не сделал. Я вернулся к себе и увидел, что мой пёс после выстрелов забрался на домашнюю территорию и умер. Я сразу же побежал за стрелком», — делится Андрей.

Однако, когда виновнику показали труп животного, он отреагировал очень агрессивно.

«Он сказал мне: “Будешь своих собак распускать, так я и тебя пристрелю”. Я в шоке ответил, что сейчас вызову полицию, но он безразлично отмахнулся и ушёл», — рассказывает пострадавший.

Андрей вызвал полицейских, которые приехали на место спустя полтора часа. Взяли с хозяина погибшего пса объяснительную и заявление, бегло осмотрели собаку и ушли. Тело животного на экспертизу не забрали. После правоохранители, по словам мужчины, доехали до стрелка, который живёт совсем недалеко от места происшествия.

«Они постояли там всего пять минут, не взяли с него объяснительной, не забрали ружьё, ничего! Просто задали пару вопросов и уехали! По кадрам с камер видно, что он сделал это намеренно. Сначала проехал на машине, стоял, присматривался к собаке. А после вернулся уже пешком и расстрелял моего пса. При том, что он прекрасно видел, что я на территории. То есть человек убил моего щенка, угрожал мне расправой, а они с ним перекинулись всего парой слов и уехали», — негодует Андрей.

На следующий день мужчина позвонил участковому, чтобы узнать, как двигается его заявление. Ему ответили, что участковому «некогда этим заниматься», после чего Андрей, потеряв надежду на правосудие, решил действовать сам и предал историю огласке в интернете. Публичность дала небольшой толчок движению дела.

«После публикации моего поста участковый мне перезвонил и уже совсем в другой манере начал общаться, даже не грубил. Сказал, что в понедельник со мной свяжется, чтобы забрать видеозаписи. Уже вторник подходит к концу, а он так и не объявился», — говорит Андрей.

В то же время полиция обвинения в бездействии отрицает. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», видеозаписи уже изъяли.

«Участковый проводит проверку, с владельцем собаки связались, изъяли все записи с камер видеонаблюдения. По окончании проверки будет принято обоснованное решение», — заявили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».