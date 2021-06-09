В посёлке под Нижним Тагилом лошади перекрыли дорогу и зашли в магазин (ВИДЕО)

09.06.2021 12:49
В посёлке Висимо-Уткинск под Нижним Тагилом лошади зашли в местный магазин, напугав продавщицу и одного из посетителей, со ссылкой на очевидца пишет E1.ru.
По словам свидетеля, приехавшего в деревню с другом из Москвы, животные встали посреди проезжей части, перекрыли дорогу и устроили небольшую пробку. После этого один из коней и вовсе решил зайти в магазин.
«Когда конь зашёл в магазин, продавщица закричала от страха! А наш московский друг и вовсе забежал за прилавок и спрятался. Но кассирша, смелая женщина, взяла себя в руки, достала швабру и выгнала лошадь на улицу», — рассказывает очевидец.