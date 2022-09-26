В посёлке под Невьянском из-за аварии произошла утечка топлива

Невьянская городская прокуратура проверит информацию о разливе топлива в районе посёлка Цементного. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 23 сентября произошла утечка дизельного топлива из трубы диаметром 114 миллиметров.

Установлено, что авария произошла на топливном трубопроводе, расположенном между железнодорожным тупиком на территории АО «Невьянский цементник» и местом хранения топлива АО «Авангард» в посёлке Цементном, протяжённостью 700 метров. По версии надзорного ведомства, в результате неисправностей оборудования могло произойти загрязнение почвы и реки Северная Шуралка. На данный момент виновника происшествия не установили.

По результатам проверки Невьянской городской прокуратурой будут приняты меры и дана уголовно-правовая оценка действиям неизвестных, причастных к аварии. Будут установлены причины разлива, ущерб, причинённый окружающей среде, а также будет проверена информация о возможном попадании нефти в Шуралинский пруд.