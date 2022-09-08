В посёлке Евстюниха сгорело 2 частных дома

Накануне в посёлке Евстюниха рано утром сгорело два садовых домика на улице Мостовой. Об этом сообщило отделение надзорной деятельности, уточнив, что информация о ЧП поступила в пожарно-спасательную службу в 06:07.

Во время пожара в одном из частных домов находились пожилая женщина и её внучка, им удалось самостоятельно выбраться из помещения. Пламя охватило соседний участок, где на постоянной основе никто не проживал, а постройка была предназначена для летнего отдыха. В результате пожара сгорели два частных дома и надворные постройки общей площадью 300 кв. м. В тушении пожара было задействовано четыре единицы техники, 11 человек личного состава. В 07:26 огонь удалось ликвидировать. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 10:58. Предполагаемая причина — короткое замыкание электропроводки в надворной постройке. По факту возгорания дознаватели МЧС проводят проверку и устанавливают подробности.