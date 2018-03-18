В посёлке Артёмовском наблюдатели нашли выброшенные в мусорную урну бюллетени

Более двух десятков бюллетеней с проставленными за действующего президента отметками нашли наблюдатели в посёлке Артёмовском, сообщили в Twitter сторонники Алексея Навального.

«Какому-то идиоту поручили сделать вброс, а он просто выкинул бюллетени. Догадаетесь, за кого были голоса?!» — написали волонтёры.

Какому то идиоту поручили сделать вброс а он просто выкинул бюллетени. Догадаетесь за кого были голоса?! pic.twitter.com/fddam8OSqA — Сибиряк (@SiberianMan) 18 марта 2018 г.

Ранее на УИК № 326 в городе Артёме Приморского края был замечен вброс пачки бюллетеней членом избирательной комиссии, о нарушении писал оппозиционер Алексей Навальный.