В посёлке Артёмовском наблюдатели нашли выброшенные в мусорную урну бюллетени

18.03.2018 13:58

Более двух десятков бюллетеней с проставленными за действующего президента отметками нашли наблюдатели в посёлке Артёмовском, сообщили в Twitter сторонники Алексея Навального.

«Какому-то идиоту поручили сделать вброс, а он просто выкинул бюллетени. Догадаетесь, за кого были голоса?!»  написали волонтёры.

Ранее на УИК № 326 в городе Артёме Приморского края был замечен вброс пачки бюллетеней членом избирательной комиссии, о нарушении писал оппозиционер Алексей Навальный.

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