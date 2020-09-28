В последнюю неделю сентября в Нижнем Тагиле потеплеет до плюс 20 градусов

Последняя неделя сентября будет непривычно тёплой, сухой и солнечной для жителей Нижнего Тагила. В городе потеплеет до плюс 20 градусов, самые хорошие погодные условия ожидаются в среду, 30 сентября. В другие дни на рабочей неделе столбики термометров будут держаться на уровне 15–19 градусов выше нуля. По ночам будет холодать максимум до 3 градусов. Ветер прогнозируется преимущественно западный.

В отдельных городах Свердловской области сегодня ночью были заморозки. В ближайшие два дня заморозков больше не будет. Уральский гидрометцентр обещает жителям региона переменную облачность и северо-западный ветер с порывами до 7 м/с.