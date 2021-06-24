В поликлинике №4 Нижнего Тагила контактных с ковид-больными просят нарушить самоизоляцию и прийти в стационар самостоятельно

В Нижнем Тагиле пациенты ГП № 4 с подтверждённым тестом на COVID-19, а также их родственники вынуждены обращаться за медицинской помощью в стационар. В регистратуре поликлиники дозвонившимся пациентам сообщают, что врачей не хватает, ждать визита придётся долго, и уговаривают прийти самостоятельно, чтобы получить бесплатные лекарства, сообщила АН «Между строк» читательница Елена Б.

Как рассказала Елена, у её мужа лабораторно подтвердился коронавирус. Из симптомов были небольшая температура, кашель, потеря обоняния и общая слабость. Сразу после подтверждения диагноза тагильчанка позвонила в поликлинику № 4 на улице Дружинина, 53, чтобы вызвать врача на дом.

«Регистратор уверенно заявила, что ждать врача мы будем долго и лучше мне прийти в поликлинику, получить бесплатные лекарства для мужа, открыть больничные нам обоим. На мой вопрос, не должна ли я, как контактная, соблюдать самоизоляцию, девушка ответила, что если чувствую себя хорошо, то до поликлиники могу дойти», — говорит Елена.

После этого разговора супруг Елены решил сам позвонить в медучреждение. Он настоял на визите врача домой. Регистратор обещала записать данные больного и его номер телефона. Спустя четыре дня ожидания Елена всё-таки отравилась в поликлинику на ГГМ.

Отметим, что сегодня во всех поликлиниках города действуют специальные выездные бригады. Пациентов с признаками ОРВИ, подтверждённым ковидом и их родных врачи просят соблюдать изоляцию и вызывать врача на дом. Если самочувствие ухудшается на протяжении двух-трёх дней, нужно вызывать скорую.

Как рассказала Елена Б., для пациентов с признаками ОРВИ и для контактировавших с заболевшими коронавирусом в поликлинике на Гальянке открыто отделение со входом с другой стороны здания. Здесь действует два кабинета, очередь в каждый — по 10 человек. В коридоре люди возмущённо делятся личными историями: кто-то ждал врача неделю, кто-то не может получить бесплатные лекарства.



Отдельный вход для пациентов с ОРВИ в поликлинике на ГГМ



«Меня принял доктор, попросил заполнить кучу бумажек, записал данные мужа, спросил о его самочувствии. Померял мне сатурацию, которая оказалась в норме. На мой вопрос, почему больного коронавирусом человека не осматривает доктор, врач ответил, что больных много, а он один. Выдал список бесплатных лекарств, которые закончились и неизвестно когда появятся вновь… Сказал, что через неделю к нам придут, чтобы взять второй мазок у мужа. У меня, как у контактной, мазок никто брать не будет. И следить за моей самоизоляцией тоже — так и сказал, прямым текстом. Вот так у нас борются с коронавирусом в городе!» — возмущается женщина.



Список бесплатных лекарств для лечения коронавируса



Журналист АН «Между строк» обратился за комментарием в пресс-службу ГП № 4. Там заявили, что всем коронавирусным больным и проживающим с ними родственникам помощь оказывается исключительно на дому. Историю тагильчанки Елены Б. там назвали неправдоподобной, пообещали провести проверку и предоставить официальный комментарий завтра.

Запись телефонного разговора журналиста, а также запись разговора Елены Б. с врачом в поликлинике есть в распоряжении редакции. АН «Между строк» также готовит официальный запрос в Минздрав Свердловской области по поводу ситуации в ГП № 4.

Если вы или ваши близкие столкнулись с похожей ситуацией: вам отказывают в помощи на дому и просят прийти в поликлинику самостоятельно — напишите нам в соцсети или на почту news@mstrok.ru.