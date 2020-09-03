С 3 сентября в поликлиниках Екатеринбурга возобновился плановый приём пациентов, который приостанавливался из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба администрации города. Поликлиники вновь начнут работать с населением, но с жёстким соблюдением установленных требований противоинфекционной безопасности.

«Между приёмами пациентов будет проводиться санитарная обработка помещений, пациентам рекомендовано соблюдение социальной дистанции, наличие маски и бахил обязательно», — поясняют в мэрии.

«С учётом всех методических рекомендаций от Роспотребнадзора в поликлиниках открывается вся профильная помощь. Это необходимо, несмотря на то, что ещё выявляются новые случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией», — отметил начальник городского управления здравоохранения Денис Демидов.

Напомним, в марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса. В конце марта в России были объявлены нерабочие дни, в регионах введён режим повышенной готовности. Были ограничены работа организаций и передвижение населения. После подъёма уровня заболеваемости коронавирусом плановый приём в больницах и поликлиниках был отменён, часть больниц перепрофилировали под приём коронавирусных больных.