В полицию с повинной пришёл водитель, насмерть сбивший двух пенсионерок в Качканаре

В Качканаре задержали водителя, который 5 марта насмерть сбил двух пенсионерок на пешеходном переходе. Им оказался ранее судимый за угоны автомобилей 30-летний мужчина. Его доставили в Екатеринбург, так как вести уголовное дело будет специализированное подразделение по расследованию ДТП.

Напомним, авария произошла днём 5 марта на улице Свердлова в Качканаре. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель Honda Integra сбил 79-летнюю и 83-летнюю женщин, а после скрылся. В результате аварии пенсионерки получили несовместимые с жизнью травмы и скончались. Установлено, что обе женщины направлялись из дома в поликлинику на прививку.

Скрывшуюся машину полицейские обнаружили брошенной во дворах. Сначала сыщики установили хозяина иномарки, он был в нетрезвом состоянии. Во время ДТП мужчина находился на пассажирском сиденье, в то время как за рулём был его 30-летний знакомый. По информации пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, виновник аварии получил водительские права в 2018 году и за это время уже 9 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за превышение скоростного режима.