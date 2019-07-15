В полиции рассказали подробности воскресного ДТП с «Волгой». Машина принадлежит бывшему депутату Госдумы

Стали известны подробности ДТП, произошедшего в воскресенье, 14 июля, на 51 километре трассы Нижний Тагил — Усть-Утка.

Напомним, водитель ГАЗ-31029 не справился с управлением и автомобиль улетел в кювет. Пострадало два человека – водитель и пассажирка авто были госпитализированы с различными травмами.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», «Волга» была угнана у бывшего депутата Госдумы второго созыва Анатолия Коткова. Главный подозреваемый в угоне – человек, который работал на бывшего депутата и имел свободный доступ к автомобилю. Однако, за рулём авто в момент ДТП находился посторонний человек.

По данным правоохранителей, Анатолий Котков оставлял ключи от автомобиля в замке зажигания – он не боялся угона, так как посторонние не могли проникнуть на территорию его дома. Этим воспользовался один из разнорабочих. Мужчина выкрал старенький автомобиль и поехал на нём выпивать с товарищами.

В ходе распития угонщик остался в неустановленном пока месте, а его собутыльники поехали пить дальше на угнанной «Волге». В момент ДТП в авто находилось три человека – двое попали в больницу, а третий покинул место аварии. Его разыскивают правоохранители.

По факту кражи автомобиля возбуждено уголовное дело.