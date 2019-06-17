В полиции рассказали подробности перестрелки возле ТРЦ «Стрелец» в Нижнем Тагиле

Уголовное дело по статье УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» возбуждено полицией Нижнего Тагила после перестрелки, которая произошла утром в воскресенье, 16 июня, возле ТРЦ «Стрелец» в Дзержинском районе.

«Сообщение в дежурную часть отдела полиции № 17 Нижнего Тагила поступило от граждан в 06:20. В 08:15 в ЦГБ № 1 от дома № 16 по улице Юности, где располагается круглосуточное кафе “Грот”, был доставлен с подозрением на огнестрельное ранение грудной клетки и левого бедра 34-летний житель Дзержинского района города по имени Виталий. По предварительным данным, которые выяснили прибывшие на адрес сотрудники МВД, возле входа в увеселительное заведение между двумя мужчинами, находившимися в состоянии сильного алкогольного опьянения, произошёл словесный конфликт. Пострадавший мужчина ранее с подозреваемым знаком не был, по его словам. В адрес друг друга молодые люди обменялись нелицеприятными выражениями, после чего один из них ушёл домой, но вскоре вернулся с пистолетом в руках и произвёл три выстрела в сторону оппонента. Личности участников инцидента сотрудники территориального ОВД установили оперативно. Орудие преступления сыщики обнаружили и изъяли. Это, к счастью, травматический “ствол” МП-79-9 ТМ. Его хозяин, 35-летний также местный житель по имени Роман, владеет им на законных основаниях, есть соответствующее разрешение. Срок лицензии заканчивается 10 апреля 2020 года. Точная причина, из-за которой задержанный гражданин взялся за пистолет, сейчас устанавливается оперуполномоченными угрозыска. До момента начала судебного разбирательства стрелок будет находиться под подпиской о невыезде», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.