В полиции рассказали подробности гибели мужчины на реке Чусовой под Нижним Тагилом

Стали известны новые подробности гибели 58-летнего мужчины, тело которого было найдено на берегу реки Чусовой 22 октября. Информацию о том, что погибший был туристом, сплавлявшимся по Чусовой, опроверг начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Информация о том, что на реке Чусовой пропал турист, не соответствует действительности. В реальности речь идёт о погибшем рыбаке, гражданине Уфимцеве, местном жителе. 20 октября он со своим знакомым отправился на водоём за уловом. По реке они плавали на двух лодках. Первую ночь рыбаки провели недалеко от деревни Таны, в рыбацком домике, а на следующий день отправились рыбачить, вернуться домой они должны были из деревни Усть-Утка. Один из них в установленный срок 21 октября в 18:00 вышел на берег, а второй не вернулся. Мужчин на внедорожнике УАЗ должен был забрать сын пропавшего. Не вернувшегося с рыбалки мужчину стали искать, пока было светло, поиски продолжились 22 октября вместе с инструкторами природного парка реки Чусовой. К сожалению, нашли мужчину без признаков жизни, недалеко от его лодки. Более подробные и точные обстоятельства смерти рыбака устанавливают сыщики и следователи СКР Нижнего Тагила», — отметил полковник Горелых.

Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, тело мужчины было найдено на берегу реки, в пяти километрах от деревни Баронская. Сейчас оно находится на экспертизе, которая установит точную причину гибели. Никаких признаков насильственной смерти рыбака не обнаружено. По одной из версий, он погиб от переохлаждения. По факту происшествия продолжается проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее о гибели туриста сообщили представители природного парка «Река Чусовая».