Под Нижним Тагилом на реке Чусовой при неизвестных обстоятельствах погиб турист, сообщает сообщество во «ВКонтакте» природного парка «Река Чусовая».

В четверг, 20 октября, 58-летний мужчина в одиночку отправился на сплав от заброшенной деревни Таны по реке Межевая Утка до её слияния с Чусовой. Вечером в пятницу, 21 октября, он должен был вернуться, но родственники в назначенном месте его так и не дождались. Они самостоятельно организовали поиски, но найти пропавшего туриста не смогли.

В субботу, 22 октября, родственники обратились к сотрудникам природного парка «Река Чусовая».

«В течение двух часов в парке сформировали поисковую группу, выделили необходимую технику и в 16:00 выдвинулись по предполагаемому маршруту. Около 16:30 подтвердился страшный прогноз — туриста обнаружили, но слишком поздно», — отметили в организации.

Как рассказали ИА «Все новости» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в полицию родственники погибшего не обращались. 22 октября от сотрудников природного парка поступило сообщение о том, что в деревне Баронская в пяти километрах от реки Чусовой обнаружено тело 58-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Материалы проведённой проверки передали в Следственный комитет.

Напомним, это не первый случай, когда туристы теряются на реке. Но в 2020 году похожая ситуация в районе населённого пункта Староуткинск закончилась благополучно. Тогда проплывающие мимо туристы спасли мужчину, который находился без сознания.