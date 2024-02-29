В полиции Нижнего Тагила рассказали подробности неудачного ограбления банкомата в посёлке Висим

В тагильской полиции рассказали подробности неудачного ограбления банкомата в посёлке Висим, которое произошло в ночь на 19 февраля.

Напомним, двое ранее судимых мужчин 48 и 32 лет приехали на автомобиле в посёлок Висим, чтобы взломать банкомат Уральского банка реконструкции и развития, который находится в филиале Демидовской больницы. В итоге «медвежатники» были пойманы на месте преступления сотрудниками уголовного розыска и бойцами ОМОН Росгвардии.

По данным полиции, 48-летний подозреваемый проживает в Екатеринбурге. Ранее уже был судим за аналогичное преступление, а также за разбой, незаконное хранение оружия и применение насилия в отношении представителя власти. Освободился в 2022 году. 32-летний задержанный является уроженцем Копейска (Челябинская область), отбывал наказания за преступления против половой неприкосновенности, хранение наркотиков и применение насилия в отношении представителей власти. Вышел на свободу в апреле 2023 года. Отмечается, что рецидивисты сидели в исправительной колонии в Челябинской области.

«Задержанные проникли в помещение, отжав окно в здании. При себе имели необходимое оборудование: газовый резак и баллоны с пропаном и кислородом. Также рецидивисты планировали использовать устройства для подавления радиосигнала. До момента задержания грабители успели обклеить стёкла тонировкой, чтобы остаться незамеченными. Группа захвата во время задержания обнаружила отвёртку, фонарик, автомобильную шумоизоляцию, топор, гвоздодёр и следы перчаток, с помощью которых орудовали взломщики», — поясняют в МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Пригородным районным судом по ходатайству следователя в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.