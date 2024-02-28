В Нижнем Тагиле заключили под стражу двух грабителей-неудачников, пытавшихся взломать банкомат

Пригородный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двоих ранее судимых за тяжкие преступления приезжих граждан, обвиняемых по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба, не доведённое до конца по независящим от него обстоятельствам).

По версии следствия, ночью 19 февраля 2024 года обвиняемые приехали на автомобиле в посёлок Висим, чтобы ограбить банкомат ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» на сумму более полумиллиона рублей. Мужчины взломали окна в здании, в котором располагался денежный терминал, однако сразу были задержаны сотрудниками полиции.

«19 февраля в посёлке Висим служба безопасности банка совместно с сотрудниками правоохранительных органов предотвратила попытку хищения средств из банкомата, расположенного в посёлке. Злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции по горячим следам. В настоящее время банк взаимодействует с правоохранительными органами и оказывает им помощь в проведении оперативно-следственных мероприятий. Средства не были похищены», — сообщает пресс-служба УБРиР.

Обвиняемые будут находиться под стражей минимум до 18 апреля.