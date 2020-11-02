В полиции Нижнего Тагила рассказали, как мужчина застрял в вентиляции многоквартирного дома. «Провисел вверх ногами почти 3 дня»

Застрявший в конце октября в вентиляционном отверстии мужчина вышел из комы и рассказал подробности своих приключений. По информации пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», 35-летний пострадавший со своим знакомым несколько недель назад приехали на вахту в Нижний Тагил из Башкирии. В качестве временного жилья они сняли квартиру в доме № 11 по улице Мира. Ориентировочно 22 октября мужчины изрядно подвыпили, один из них решил прогуляться без верхней одежды, телефона и денег. Как объяснил пострадавший сотрудникам полиции, возвращаясь, он перепутал подъезд и зашёл в соседний. Когда мужчина понял, что ошибся дверью, то решил попасть в свой подъезд через чердак. На чердаке ему стало плохо и начало тошнить. Мужчина не придумал ничего лучше, как повиснуть над вентиляционным отверстием. В какой-то момент голова мужчины перевесила и он упал вниз, застряв в воздуховоде. Обнаружили пострадавшего сотрудники полиции, которых вызвала женщина, живущая рядом с вентиляцией. В полиции уточнили, что приятель пострадавшего о пропаже своего напарника в полицию не заявлял.