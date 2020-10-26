«Соседка услышала стоны за стеной и вызвала полицию». Спасатели вытащили из вентиляции полуживого мужчину, провисевшего вниз головой несколько часов

25 октября в доме на улице Мира, 11 из вентиляционного канала спасатели Центра защиты населения Нижнего Тагила вытащили неопознанного мужчину без сознания. Как рассказали АН «Между строк» в тагильской полиции, заявительница, проживающая в этом доме, услышала за стенкой стоны и решила вызвать полицию и спасателей.

«Вчера в дежурную часть отдела полиции № 16 поступило сообщение о мужчине, застрявшем в вентиляционной трубе. Документов при нём найдено не было, сейчас мужчина проходит у нас как неизвестный», — сообщают в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

После вызова пенсионерки спасатели разобрали часть вентиляционного канала и через образовавшийся пролом достали пострадавшего.

«Извлекли его с помощью альпинистского сооружения — спинального щита. После спустили его на лестничную площадку с чердака и передали сотрудникам скорой помощи. Как минимум он часа два так висел», — говорит Сергей Копёркин, директор Центра защиты населения Нижнего Тагила.

Мужчина был доставлен в медучреждение без сознания. В настоящее время устанавливается его личность и другие обстоятельства происшествия.