В Полевском задержан брат экс-резидента Comedy Club Александра Незлобина

В Полевском задержан начальник управления культуры города Максим Незлобин, брат экс-резидента Comedy Club юмориста Александра Незлобина, пишет Znak.com.

«С ним проводятся следственные действия. Информацией об обстоятельствах мы не располагаем», — сообщила руководитель аппарата администрации Полевского Ольга Зюзьгина.

Источник в силовых структурах региона отметил, что ранее в администрации Полевского прошли обыски, которые проводили сотрудники СУ СКР по Свердловской области при оперативной поддержке представителей управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области. Изымалась документация, касающаяся деятельности управления культуры города.

Пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых переадресовал все вопросы о задержании Незлобина в региональное СУ СКР. Пресс-секретарь следственного органа Александр Шульга сообщил, что пока они не комментируют следственные действия в отношении Незлобина.