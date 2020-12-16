В Полевском подросток зарубил топором собственного отца

В Полевском 17-летний юноша до смерти забил топором своего 57-летнего отца Александра Карманова, нанеся более десяти ударов по голове и лицу, пишет E1.ru.

Преступление произошло 12 сентября: после завтрака молодой человек позвал отца подтягиваться на турнике, который находился в крытом дворе, предложил ему первому начать. Когда Александр стал подтягиваться, лицом к дому, подросток взял топор и ударил его сзади по голове. Мужчина упал на землю, всё его тело затряслось, после этого Дима начал добивать его острой стороной топора по лицу, пока тот не умер. Следователям позже он скажет, что нанёс больше десяти ударов, потому что боялся, что отец выживет и придётся смотреть ему в глаза.

«Мама, мама, представляешь, я папу убил, он больше никогда тебя не обидит», — рассказал он матери сразу после совершения преступления.

Женщина в ужасе позвонила соседям, те приехали и вызвали полицию.

«Мы ничего не могли понять. Знали, что он никогда не дрался, не обижал её. Выпивал, но не был агрессивным, всегда добрый, гостеприимный. Думали, может, он упал неудачно с крыльца. Приехали — она около дома бегает: "Смотрите, что Димка с отцом сделал! Он убил его"», — рассказала знакомая семьи Татьяна.

Полиция приехала через 40 минут, всё это время Дмитрий не пытался скрыться или убежать. Позже он танцевал от радости и улыбался, когда его вели в отдел.

На суде, где решался вопрос о мере пресечения, юноша спокойно рассказал, как спланировал убийство, и стал проситься под домашний арест. Мать отказалась принимать его, испугавшись за свою жизнь.

«Мама, почему ты не хочешь, чтобы я жил дома? Я не буду тебя убивать. Я же никого никогда не обидел, я же хороший», — удивился он.

Дмитрий заявил на суде, что убил отца из-за того, что тот выпивал, заставлял его работать, называл маму курицей и отобрал у него ноутбук. Ещё подростку не нравилось, что его заставляли учиться. Когда отец уезжал на вахту на месяц, он отдыхал, мог пропускать занятия. Но когда отец возвращался, приходилось на них ходить. При этом парень был уверен, что его не посадят в тюрьму, а потому был спокоен.

«Меня положат в психушку, я там полежу и выйду. Я не хочу в тюрьму, я хочу в психушку», — заявил он.

В настоящее время психолого-психиатрическая экспертиза по его делу ещё не закончена, а соседи уже боятся того момента, когда он, возможно, окажется на свободе.

Семья Кармановых считалась благополучной. Жили в большом частном доме с участком, доставшимся от деда. Александр Карманов много лет работал инженером на Севере вахтовым методом. Он занимался обслуживанием нефтяного оборудования. После выхода на раннюю пенсию продолжил работать — ездил на нефтескважину неподалёку от Нягани.