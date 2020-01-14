В Полевском местный житель облил бензином и поджёг жену

В посёлке Курганово Полевского городского округа местный житель облил бензином и поджёг свою жену, пишет E1.ru.

По словам местных жителей, мужчина и раньше в пьяном виде проявлял беспричинную агрессию. 29 декабря он облил бензином свою жену и поджёг её. Кроме супругов, в доме находился их 10-летний внук, которому пришлось спасать бабушку.

Сначала пострадавшую в экстренном состоянии госпитализировали в больницу Полевского, а спустя два дня перевели в ожоговое отделение 40-й больницы Екатеринбурга. Сейчас у неё ожог 50% тела. Ей предстоит пластическая операция. Женщина уже перенесла несколько операций из-за травм, нанесённых мужем.

По словам соседки, пострадавшая отказалась писать заявление на мужа. Он взял отпуск и ездит каждый день к ней в больницу. Дочь собирается написать заявление, но опасается нападения отца.

Глава пресс-службы областного управления МВД полковник Валерий Горелых рассказал, что на самом деле нетрезвый мужчина хотел сжечь дом. Он выпил накануне праздников, что не понравилось супруге. Разозлившись, мужчина зашёл с канистрой в жилище и пригрозил всё сжечь. Женщина попыталась забрать канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, и в этот момент произошло возгорание. Сейчас полиция ждёт заключение врачей о степени тяжести вреда, причинённого здоровью женщины. Затем будет принято решение о возбуждении уголовного дела.