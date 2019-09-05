В Полевском из-за отсутствия воды несколько школ не смогли начать учебный год

В Полевском несколько школ и детских садов не смогли начать учебный год 2 сентября из-за проблем с водоснабжением, рассказал Znak.com министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

«Возникли вопросы с водоснабжением учреждений. Начались порывы», — объяснил Биктуганов.

При этом он подчеркнул, что сегодня проблема полностью решена.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге из-за ремонта коммунальных сетей не смогла начать учебный год школа № 84 на территории 19-го военного городка Центрального военного округа. Военные вскрыли сети в середине августа и должны были закончить работы до 31-го числа, но не успели.

Сейчас посреди школьного двора вырыт котлован глубиной 4 метра, из-за которого детям опасно находиться на территории учебного заведения. Дети в данный момент получают задания через электронную систему «Сетевой город». В департаменте образования Екатеринбурга надеются, что проблема будет решена к концу недели.